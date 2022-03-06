Российская армия "Градами" обстреляла жилые кварталы в Северодонецке

В Луганской области во многих населенных пунктах отсутствует свет и вода.

Под вражеским огнем оказались Северодонецк с близлежащими селами, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Горная община.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Утро 5 марта в Северодонецке было "градовым". После семи утра российская армия обстреляла мирные жилые кварталы. Двое погибших, 12 раненых. Наш маленький яркий город ежедневно разрушает русское отродье. Власть не останавливаясь работает над возобновлением коммуникаций".

После обстрелов оккупантами Лисичанск остается без воды и света. Район завода СТВ под постоянным огнем. Детская областная больница разбита: самые маленькие жители области в подвалах.

"Попасная находится без света трое суток. Оккупанты били всю ночь и день", — говорит Гайдай. Повреждены жилые дома и больница. Удалось возобновить электроснабжение.

В Рубежном повреждены жилые дома. Есть двое раненых. В Старобельске энергетики восстанавливают кабельную линию.

"Сватово и Белокуракино мужественно отстояли свои населенные пункты перед российскими танками. Люди с гимном, флагами и Украиной в сердце дали понять захватчикам, кто здесь хозяин. Никогда Луганская область не будет кормить врага", — подчеркнул Гайдай.

По словам главы ОГА, гуманитарная ситуация в области удовлетворительная. Работают волонтерские штабы, помогающие военным и гражданам. Разгружена гуманитарная помощь, прибывшая из западной Украины.