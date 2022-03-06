Российская армия "Градами" обстреляла жилые кварталы в Северодонецке

В Луганской области во многих населенных пунктах отсутствует свет и вода.
Под вражеским огнем оказались Северодонецк с близлежащими селами, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Горная община.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Утро 5 марта в Северодонецке было "градовым". После семи утра российская армия обстреляла мирные жилые кварталы. Двое погибших, 12 раненых. Наш маленький яркий город ежедневно разрушает русское отродье. Власть не останавливаясь работает над возобновлением коммуникаций".
После обстрелов оккупантами Лисичанск остается без воды и света. Район завода СТВ под постоянным огнем. Детская областная больница разбита: самые маленькие жители области в подвалах.
"Попасная находится без света трое суток. Оккупанты били всю ночь и день", — говорит Гайдай. Повреждены жилые дома и больница. Удалось возобновить электроснабжение.
В Рубежном повреждены жилые дома. Есть двое раненых. В Старобельске энергетики восстанавливают кабельную линию.
"Сватово и Белокуракино мужественно отстояли свои населенные пункты перед российскими танками. Люди с гимном, флагами и Украиной в сердце дали понять захватчикам, кто здесь хозяин. Никогда Луганская область не будет кормить врага", — подчеркнул Гайдай.
По словам главы ОГА, гуманитарная ситуация в области удовлетворительная. Работают волонтерские штабы, помогающие военным и гражданам. Разгружена гуманитарная помощь, прибывшая из западной Украины.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.