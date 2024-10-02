Российская армия хочет окружить украинскую группировку на одном из направлений — Наев

Российская армия наступает по всем направлениям на востоке Украины. Хочет окружить украинскую группировку на Кураховском направлении.

Об этом рассказал бывший командующий Силами обороны и Герой Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Эспрессо.

"На тех направлениях, где они видят, что могут быть успешны, они развивают свой успех. Непосредственно они проводят сейчас наступательные действия на Купянском направлении, они клещами подходят к водному препятствию, есть небольшое продвижение там вооруженных сил Российской Федерации. Также, есть их намерения окружить нашу группировку на Кураховском направлении, из направления Горняка опуститься и закрыть кольцо окружения. Ну и соответственно, ситуация в районе Угледара., где может быть их наступательное продвижение, и он такой тактикой проводит такие действия", — отметил Наев.

По словам генерал-лейтенанта, угрожающие действия противника есть на Кураховском, Угледарском и Купянском направлениях.

"Очагово, не везде, применяются и небольшие танковые колонны, и пехота, все это происходит, враг сейчас имеет угрозу на Кураховском направлении, на Угледарском направлении, есть угрожающие его действия на Купянском направлении. Для того, чтобы остановить врага, необходимо, еще раз подчеркиваю, избивать врага, уменьшая его наступательный потенциал", — добавил он.

Напомним, утром 2 октября Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте.

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