Российская армия имеет серьезные проблемы на всех участках фронта – ISW

ВСУ вели наступление и продвинулись в районе Роботиного Запорожской области.
Американские аналитики утверждают, что российская армия столкнулась с проблемами контрбатарейных возможностей на всех участках фронта, особенно на Запорожском направлении.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Кроме того, аналитики со ссылкой на российского блоггера сообщают, что подразделения ВС РФ испытывают нехватку офицеров из-за потери живой силы и что рядовые командуют некоторыми российскими ротами, которыми должен руководить младший офицер.
Между тем, Вооруженные силы вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в районе Роботиного. Об этом свидетельствуют свежие геолокационные фотографии. Украинское командование пока этого не комментирует.
"Геолокационные кадры, опубликованные 19 и 20 августа, показывают, что украинские силы недавно продвинулись восточнее Роботиного. В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска вели контрнаступательные действия на Мелитопольском (мероприятие Запорожской области) и Бердянском направлениях (мероприятие Донецко-восточной Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские купанты атакуют на трех направлениях.
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