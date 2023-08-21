Российская армия имеет серьезные проблемы на всех участках фронта – ISW

ВСУ вели наступление и продвинулись в районе Роботиного Запорожской области.

Американские аналитики утверждают, что российская армия столкнулась с проблемами контрбатарейных возможностей на всех участках фронта, особенно на Запорожском направлении.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Кроме того, аналитики со ссылкой на российского блоггера сообщают, что подразделения ВС РФ испытывают нехватку офицеров из-за потери живой силы и что рядовые командуют некоторыми российскими ротами, которыми должен руководить младший офицер.

Между тем, Вооруженные силы вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в районе Роботиного. Об этом свидетельствуют свежие геолокационные фотографии. Украинское командование пока этого не комментирует.

"Геолокационные кадры, опубликованные 19 и 20 августа, показывают, что украинские силы недавно продвинулись восточнее Роботиного. В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска вели контрнаступательные действия на Мелитопольском (мероприятие Запорожской области) и Бердянском направлениях (мероприятие Донецко-восточной Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Карта боевых действий по состоянию на 21 августа 2023 года. ФОТО: ISW

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские купанты атакуют на трех направлениях.

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