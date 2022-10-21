Российская армия имитирует захват Бахмута: ISW рассказали зачем

Российские оккупанты имитируют захват Бахмута. Они говорят об успехах на этом направлении, чтобы выглядеть "победителей" хоть где-то. Впрочем, оккупанты все же пытаются штурмовать Донецкую область.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 20 октября армия РФ продолжила наносить наземные удары в Донецкой области. В Генштабе сообщили, что ВСУ отражали атаки оккупантов в районе Бахмута: к северо-востоку от города в районе Бахмутского, а также юго-западнее населенного пункта, в районе Опытного.

Впрочем, российские пропагандисты утверждали, что наемники ППК "Вагнера" ​​якобы продвинулись у южных окраин Бахмута. Кремлевские "военные" пишут, что оккупанты якобы впервые за пять дней смогли добиться "минимального успеха" в Соледаре, в 12 километрах от Бахмута.

В ISW отмечают, что "не могут самостоятельно проверить эти заявления России". "Российское издание РИА опубликовало карту 20 октября, показывающую контроль Украины над большей частью Бахмута, несмотря на неоднократные заявления российских источников о том, что российские силы действуют в самом Бахмуте", — отмечают аналитики.

В отчете отмечают, что это подтверждает оценку ISW о том, что оккупанты, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, "чтобы изобразить себя победителями по крайней мере в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины".

Ситуация в Донецкой области

Враг пытается прорвать оборону ВСУ на Бахмутском направлении. По словам президента Владимира Зеленского, особенно тяжелая ситуация на Донбассе, в том числе у Бахмута. Город стал передовой фронта. Там практически уже нет целых домов.

За прошедшие сутки, 20 октября, на Бахмутском направлении оккупанты из танков и артиллерии нанесли удары в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спорное, Иванград и Яковлевка;

Вооруженные силы Украины уволили 40 населенных пунктов на севере Донецкой области. В частности, города Лиман и Святогорск.

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