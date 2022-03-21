Российская армия из артиллерии обстреляла Авдеевку: один человек погиб

Российская армия из артиллерии обстреляла Авдеевку: один человек погиб

Обстрел все еще продолжается.

В понедельник, 21 марта, русская армия обстреляла Авдеевку в Донецкой области, а также окрестности города.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации.

Также читайте В Мелитополе российские оккупанты похитили журналистов

Оккупанты страны-агрессорки применили авиацию и артиллерию. По словам Кириленко, повреждения или пожары в результате вражеских обстрелов зафиксированы по 15 адресам. Впрочем, обстрел продолжается.

"По оперативной информации, в настоящее время известно о по меньшей мере одном погибшем и двух раненых гражданских", — сообщил руководитель Донецкой ОВА.

Как сообщалось, 20 марта в Донецкой области российские кафиры обстреляли дома и детсад, три человека погибли. Во время очередных обстрелов повреждены несколько многоквартирных жилых домов и здание детского сада "Малыш".

Читайте также: