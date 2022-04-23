Российская армия из артиллерии обстреляла центр Золотого в Луганской области: два человека погибли

Приблизительно в 15:00 23 апреля армия России накрыла артиллерией город Золотой Луганской области.
В результате вражеской атаки два человека погибли на месте, еще двое — ранены.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых 8 — с инвалидностью, как россияне обстреляли городок. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте, еще двое ранены", — написал чиновник.
Напомним, из-за попадания оккупантами в насосную станцию, которая подает воду в Лисичанск, Новодружеск и Привиль, несколько городов остались без воды.
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