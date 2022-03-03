Российская армия изменила тактику из-за отпора ВСУ — Зеленский

Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха.

Российская армия была вынуждена изменить тактику наступления из-за отпора Вооруженных Сил Украины.

Об этом 3 марта сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он подчеркнул, что все линии украинской обороны сохранены. Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха.

"Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам – это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле. Все линии нашей обороны сохранены. На ни одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены, они обречены", — сказал Зеленский.