Российская армия крылатыми ракетами обстреляла Барышевку: шесть раненых

Прокуратура открыла уголовное производство.

Российские оккупанты крылатыми ракетами обстреляли поселок Барышевка Киевской области: ранены мирные жители.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, ночью 11 марта вооруженные силы Российской Федерации произвели обстрел крылатыми ракетами Баришивки. В результате этого ранения получили шесть человек, в том числе и журналист. Кроме того, повреждены жилые здания и частично разрушены объекты инфраструктуры.



В этот же день российские военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, ожидавшим эвакуацию в городе Буча. Ранен один человек.

Кроме того, 10 марта в результате артиллерийской атаки в Буче разрушены жилые дома. Осколочные ранения получил местный житель.

В Ирпене в результате боевых действий взорвался дом, погиб мужчина.

Органы прокуратуры Киевской области начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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