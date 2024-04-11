Российская армия массово применяет на Бахмутском направлении фугасные бомбы

Армия Российской Федерации массово применяет фугасные бомбы на Бахмутском направлении. Это уже стало массовым явлением.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

"Если буквально еще до весны мы могли наблюдать это как единичные случаи, то сегодня — это уже массовое явление. Враг использует фугасные авиационные бомбы или корректирующие авиационные бомбы. Если раньше он использовал против населенных пунктов, инфраструктуры, то сегодня уже редки случаи, когда их применяют напрямую против наших оборонных позиций", — подчеркнул он.

По мнению Калашникова, такие изменения можно объяснить тем, что фугасных авиабомб у российских оккупантов стало больше. Именно поэтому россияне могут не экономить их.

Как сообщалось, российские оккупанты применяют новую тактику в районе Часового Яра Донецкой области. Чтобы обеспечить продвижение в город, захватчики наносят мощные удары планирующими бомбами по позициям ВСУ.

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