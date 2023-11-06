Российская армия меняет тактику под Бахмутом: что задумали оккупанты

Армия России пытается изменить тактику на Бахмутском направлении из-за многочисленных неудач.

Об этом в эфире телемарафона рассказал украинский военный Юрий Федоренко, командующий ротой беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады.

По его словам, бои под Бахмутом продолжаются 24 часа в сутки – выстрелы орудий не стихают ни ночью, ни днем. Однако россияне пытаются изменять тактику ведения боев, чтобы добиться хоть каких-то успехов. Однако инициатива по-прежнему на стороне Вооруженных Сил Украины.

В частности, россияне пытаются сменить личный состав, участвующий в штурмах. На некоторых участках Бахмутского направления оккупанты пускают в штурмы мобилизованных или захватчиков из подразделения "Штурм Z". А на некоторые участки перекидывают профессионально подготовленных оккупантов-контрактников.

"Где-то враг штурмует только живой силой при поддержке артиллерийских средств, а где-то при поддержке бронированной техники", – рассказал Юрий Федоренко.

Кроме того, армия России активно использует беспилотники, на многих участках фронта под Бахмутом, поэтому насыщение БПЛА достаточно мощное. В свою очередь, у украинской армии есть средства для обнаружения и приземления вражеских дронов.

Напомним, на Бахмутском направлении 5 ноября враг 4 раза пытался восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки и Андреевки. Удачи не имел. Вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где наши защитники отбили еще 5 атак.

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