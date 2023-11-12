Российская армия может сломаться: экс-директор ЦРУ о ситуации на фронте

Бывший директор главного разведывательного управления при правительстве США (ЦРУ) Дэвид Петреус отметил, что Украина сможет победить в войне, которую развязала Россия благодаря США, другим членам НАТО и странам Запада.

Об этом экс-директор ЦРУ рассказал в интервью "Радио Свобода".

"А также общенациональной преданности делу, которой у России нет. Россия не мобилизовалась полностью так, как это делает Украина. Украине, очевидно, придется продолжать это делать, поскольку украинское население составляет менее трети населения России, а ее экономика еще меньше по сравнению с российской", – отметил он.

Петреус подчеркнул, что украинцы понимают, за что они воюют – это война за независимость, это борьба за выживание. Российские солдаты вокруг видят украинцев, которые их ненавидят на территории, которую они оккупировали.

"Поэтому жизнь российского призывника или мобилизованного нельзя назвать особо счастливой. Добавьте сюда еще тяжелые условия, грязь, окопы, плохую еду, неопытных офицероу. Следовательно, нельзя исключить возможность того, что в какой-то момент они могут сломаться, и то, что сейчас является позиционной войной, может превратиться в маневровую", — подчеркнул. Дэвид Петреус.

По его словам, следует усиливать финансово-экономические, персональные санкции и экспортные ограничения против России. Россию нужно убедить, что поле боя в Украине для нее не рационально, эту войну они не могут продолжать, их нужно убедить, что цена для тыла слишком велика.

Экс-директор ЦРУ также прокомментировал сложившуюся ситуацию на фронте.

Дэвид Петреус считает, что на фронте все зависит опять-таки от поддержки НАТО и Запада. От того, способна ли Украина аккумулировать дополнительные силы в противовес России, которая еще не полностью мобилизовалась. И, похоже, Путин не хочет этого делать.

"Он радостно свалил бремя этой войны на живущих за пределами Москвы, на тех, кто находится в более отдаленных республиках, куда возвращается основная часть мешков с трупами. Это также зависит от того, могут ли россияне в определенный момент сломаться и посыпаться. Боевой дух оказывает огромное влияние на войне. Практически в каждом конфликте сторона, которая может аккумулировать наибольшую решительность, силу духа, проявить новаторство и мужество на поле боя, часто преобладает", — резюмировал он.

Напомним, полковник ВСУ предупредил об огромном "пополнении" в России — "будет сложная осень и зима".

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