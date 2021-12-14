Российская армия на Донбассе тренируется приводить войска в боевую готовность — разведка

Россия сейчас стянула к украинским границам более 100 тысяч военных.

Командование Вооруженных сил РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО).

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Со вчера, 13 декабря, в соединениях и частях Донецка и Луганска армейских корпусов оккупационных войск возобновлена интенсивность мер боевой подготовки, в частности, проведение собраний с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками", — говорится в сообщении ГУР.

Так, по информации украинской разведки, с 6 по 10 декабря оккупационные войска РФ провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

Как сообщалось ранее, у России сейчас более 100 тысяч военных, которые находятся на территории от аннексированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси.

По данным Минобороны, украинская армия насчитывает около 250 тысяч военных, 200 тысяч резервистов в территориальных подразделениях и 400 тысяч ветеранов украинско-российской гибридной войны.

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