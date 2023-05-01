Российская армия на двух направлениях заходит в "глухой режим обороны" — полковник ВСУ

По мнению Свитана, оккупантам к захвату Бахмута "как в Киеву на четвереньках".

Российская армия переходит к "режиму глухой обороны" в двух направлениях — Херсонском и Запорожском.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик - инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Относительно ситуации на востоке, туда россияне подтягивают технику и будут разворачиваться боевые порядки по полям. Речь идет о Донецком и Луганском направлениях.

По мнению Свитана, оккупантам к захвату Бахмута "как в Киев на четвереньках". Он уверен, что они не смогут выйти на границу Донецкой области, поскольку у них нет соответствующих сил и средств.

"Бахмут мы однозначно удержим до нашего наступления. Но будет тяжело, давление не снизится", — подчеркнул военный эксперт.

Ситуация на фронте

По информации украинского командования, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Украинские военные мужественно удерживают позиции.

Самые горячие бои продолжаются в районе Бахмута. 1 мая Сухопутные войска Александр Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках и выбили россиян с некоторых позиций. В бой постоянно бросаются новые штурмовые группы "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников.

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