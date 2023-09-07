Российская армия на одном из направлений формирует "ударный кулак" для прорыва — ВСУ

Такую тактику оккупанты использовали и в Бахмуте, и на других направлениях, рассказали в ВСУ.

Российская армия формирует "ударный кулак" на Купянском направлении из сотни тысяч военных, но имеют проблемы с техникой.

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.

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Он отметил, что захватчики действуют по стандартному плану – сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч человек, а затем просто бросать их на мясо. По его словам, такую тактику использовали и в Бахмуте, и в других направлениях.

"Однако, когда грамотно формируются действия и происходит планирование и используются различные асимметричные действия, и правильно используются складки местности, рельеф, то количество уже в принципе не играет такой значимой роли, которую имело раньше", – сказал Евлаш.

Он добавил, что у российских военных есть сложности с техникой.

"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подведение танков Т-55, то есть мы можем заключить, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, ежедневно уничтожающих артиллерию окупантов", – отметил он.

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