Российская армия начала наступление на Суджу – ISW

Враг также продолжает проводить рейдовые действия вдоль границ Сумщины и Курщины.

Российские войска продолжают продвигаться в Курской области и, вероятно, начали наступление на Суджу.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры указывают на то, что российские силы недавно захватили Бондаревку, Замостье и Махновку, а также недавно продвинулись в центр Зазулевки, к юго-восточной окраине Колмакова и к югу от Куриловки.

Как утверждали 11 марта российские военные блогеры, путинские войска захватили Казачью Локню. А недавние российские завоевания к северу от Казачьей Локни и к востоку от Суджи, вероятно, заставили ВСУ отойти из Казачьей Локни и Княжего 2.

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Российские блогеры заявляли, что войска РФ захватили Колмаков и Дмитрюков и продвинулись к востоку от Свердликово по трассе 38К-030 Коронево – Суджа.

Блогеры также утверждали, что подразделения российского 22-го мотострелкового полка и 155-й бригады морской пехоты захватили Княжый 1.

Заявляли блогеры и о продвижении российской армии в окрестности Заолошенки, а также о продвижении части российской 11-й воздушно-десантной бригады к самой Судже из Мирного.

Российские силы продолжали наступать в самой Судже, у Казачьей Локни, Южного, Кубаткино, Ивашковского и у международной границы в Сумской области возле Журавки.

Враг продолжает проводить рейдовые действия вдоль границ Сумщины и Курщины. Геолокационные кадры указывают на то, что российская диверсионно-разведывательная группа недавно продвинулись юго-западнее Теткино.

Помощник начальника отряда украинских пограничников 11 марта заявил, что вражеские диверсионно-разведывательные группы проводят операции вдоль границы в Сумской и Черниговской областях.

Украинские военные чиновники заявили, что небольшие вражеские пехотные группы пытаются закрепиться в неопределенных районах Сумщины и что российские войска недавно усилили удары дронами и артиллерией по приграничным районам этой области.

Напомним, 11 марта украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что россияне продолжают наступление на Курщине и что бои продолжаются на окраине Суджи.