Российская армия начнет разваливаться изнутри: экс-директор ЦРУ об уроках войны в Украине, ВС РФ и прогноз на зиму

Зимой ВСУ будут продолжать наступление и освобождение территорий, а армия России начнет разваливаться изнутри. Также Пентагон и военачальники всего мира внимательно изучают протекание боевых действий в Украине, которое изменяет понимание войны на планете.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью "Голосу Америки".

"Поражает, что Украина — страна, размером менее одной трети России, и без всего природного газа, нефти, угля и других полезных ископаемых сейчас имеет большую и более боеспособную армию, чем Россия. И она будет продолжать отвоевывать свою территорию, освобождать территорию, захваченную Россией с 24 февраля", – говорит он.

Он добавил, что в условиях зимы Силы обороны будут иметь преимущество, поскольку их также поддерживает население.

"Украинцы, конечно, воюют за свое государство и в своей стране. Граждане сделают все возможное, чтобы поддержать своих солдат. Если солдат постучатся в дверь гражданина Украины и скажет: "Привет, могу ли я погреться и съесть миску супа?" Очевидно, что ответ будет: "Да, пожалуйста", – говорит Петреус.

Экс-руководитель ЦРУ считает, что ВСУ лучше экипированы и лучше знают местность, а Россия использует как пушечное мясо необученных солдат, что со временем может вызвать проблемы для РФ. Также Петреус считает очень некомпетентными действия ВС РФ, в том числе и то, что они не подготовились должным образом к вторжению 24 февраля и в какой-то момент российская армия может начать разваливаться изнутри.

"Это зависит от нескольких различных факторов, в частности от того, сможет ли Россия получить дополнительные беспилотники от Ирана, дополнительные ракеты, боеприпасы из Ирана или Северной Кореи. Другой фактор заключается в том, насколько серьезны потери для России. Что произойдет, когда российские солдаты начнут говорить: "Это безумие – они, украинцы, воюют за независимость, за свою землю, а мы даже не уверены, почему мы здесь, это плохо идет", – отмечает генерал.

Петреус считает, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории РФ, даже если на мероприятии этого опасаются - любой, у кого есть полицейский сканер, может найти и заглушить их разговоры или записать.

"Большим фактором являются огромные потери, которые Россия понесет в Украине, и эти тела возвращаются домой. Возвращаются тяжелораненые, которые постепенно начинают вызывать вопросы среди российского населения — и можно это увидеть в российских опросах — о природе этой войны, как она идет и стоит ли? ее продолжать. В какой-то момент Владимиру Путину придется признать, что это не может дальше продолжаться. Он пока этого еще не видит", — прогнозирует генерал в отставке.

Петреус отметил, что ход военных действий в Украине меняет понимание современной войны во всем мире. По его мнению, эта война научила нескольким урокам и первый из них – лидерство.

"Президент Зеленский — прекрасный стратегический лидер, блестяще выполнивший 4 задачи стратегического лидерства. А именно – генерирование правильной главной идеи или стратегии, эффективное ее донесение, контроль за реализацию и определение, что нужно усовершенствовать, чтобы делать это снова и снова и снова ", — заключает Петреус

В свою очередь, добавляет он, российский президент с этими 4 задачами не справился.

"Президент Владимир Путин продемонстрировал ужасную способность принимать решения. Очевидно, он принимал катастрофически плохие решения, коммуникация была ужасной, исполнение было ужасным, и они, казалось, мало чему учились, совершая те же ошибки на поле боя и на международном уровне", — подытожил Петреус.

Напомним, что в ВСУ надеются, что Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс уже в следующем году. Об этом сообщил командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук.

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