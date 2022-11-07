Российская армия накапливает плавсредства возле Херсона: спутниковые снимки

Эти плавсредства враг может использовать для перебрасывания живой силы на правый берег Днепра.

Российские оккупанты сосредоточивают большое количество плавательных средств неподалеку от временно оккупированного Херсона.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

На снимках видно, что за последние две недели оккупанты накопили значительно большее количество плавсредств, которые они могут в дальнейшем использовать для перебрасывания живой силы на правый берег Днепра.

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Растачивающаяся flotilla ships (может быть подвержена evacuation?) помещена в Sentinel2 (условно) и Sentinel1 (SAR) на Октябрь 16, Октябрь 31, и Ноябрь 5. @COUPSURE — David Helms (@davidhelms570) November 7, 2022

Отметим, 7 ноября руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в Херсонской области российские оккупанты продолжают перемещать личный состав и укреплять левый берег Днепра.

Напомним, оккупанты продолжают принудительный вывоз жителей Херсонщины на территорию России.

Как украинские военные готовятся к освобождению Херсона - снайпер "Дед"

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