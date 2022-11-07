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Российская армия накапливает плавсредства возле Херсона: спутниковые снимки

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
233
Время на прочтение
1 мин
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Эти плавсредства враг может использовать для перебрасывания живой силы на правый берег Днепра.

Российские оккупанты сосредоточивают большое количество плавательных средств неподалеку от временно оккупированного Херсона.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

На снимках видно, что за последние две недели оккупанты накопили значительно большее количество плавсредств, которые они могут в дальнейшем использовать для перебрасывания живой силы на правый берег Днепра.

Отметим, 7 ноября руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в Херсонской области российские оккупанты продолжают перемещать личный состав и укреплять левый берег Днепра.

Напомним, оккупанты продолжают принудительный вывоз жителей Херсонщины на территорию России.

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Дата публикации
Просмотры
233
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