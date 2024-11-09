Российская армия нанесла девять авиаударов по Курской области РФ — Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений.

В субботу, 9 ноября, по состоянию на 16:00 наибольшая активность окупантов наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Павловке, Волфину, Великой Писаревке, Журавке, Бессаловке, Угроедам и Леоновке; под ударами авиации оказалось Мирополье.

Кроме того, российская армия в этот день нанесла девять авиаударов по Курской области РФ, сбросив при этом 15 КАБов. Также на этом направлении украинские воины отражают вражеские атаки, которых сегодня уже насчитывается 13.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового. Две атаки противника еще продолжаются. В целом на направлении зафиксировано четыре боеприкосновения. Вражеская авиация нанесла удары по Купянску пятью управляемыми авиабомбами.

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Агрессор увеличил количество атак до 14 на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия вблизи Грековки, Невского, Торского и Белогоровки. Четыре боестолкновения продолжаются. Бомбардировочная авиация противника нанесла удары в районах Тернов и Ямполевки.

На Сиверском направлении враг наступал близ Верхнекаменского, нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районе Сиверска.

На Краматорском направлении наши защитники отразили атаку оккупантов в районе Белой Горы. Противник продолжает уничтожать Часов Яр авиаударами, за сегодняшний день уже сбросил девять КАБов и нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами.

На Торецком направлении захватчик шесть раз атаковал в районе Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки. Отбиты четыре атаки, еще ведутся два боя. Противник сбросил два КАБа на Константиновку.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 28 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районе Променя.

Напряженная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки отражены шестнадцать штурмов, в настоящее время длится семнадцать боев.

На Времевском направлении агрессор пытается наступать на позиции украинских защитников вблизи Богоявленки, Трудового и Максимовки.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили один штурм врага.

На других направлениях противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Напомним, российские военные пополнили боеприпасы и активно проводят разведку позиций ВСУ на юге Украины.

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