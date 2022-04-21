Российская армия нанесла ракетные удары по Запорожье

В четверг, 21 апреля, армия Российской Федерации нанесла ракетные удары по городу Запорожье.
Отмечается, что в результате воздушной атаки россиян пострадавших нет.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
"Около 30 минут назад (около 13:00 – Ред.) в Запорожье зафиксировано два "прилета". Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов", — говорится в сообщении.
Жителей города просят ничего не фотографировать и не распространять фото и видеоматериалы.
Кстати, в 12:58 в Запорожье была объявлена воздушная тревога.
Как сообщалось, Россия ответила отказом на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о введении в Украине "пасхального перемирия" с четверга, 21 апреля, до православного пасхального воскресенья. По его словам, такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, охваченных боевыми действиями.
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