Российская армия нанесла ракетный удар по Винницкой области

В настоящее время местные власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

Армия Российской Федерации в среду, 6 апреля, выпустила ракеты по Винницкой области.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"42-й день войны. Есть ракетный удар по Винницкой области. Но обращаюсь ко всем: не помогайте врагу. Не публикуйте в соцсетях: где и куда упала ракета, не распространяйте фото и видео", — подчеркнул руководитель области.

По словам Борзова, местные власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях, вызванных из-за воздушной атаки. Спасательные службы работают на месте, заметил он.

Сергей Борзов просит местных жителей реагировать на воздушную тревогу: спускаться в укрытие, когда раздаются серены, а не пренебрегать этим правилом.

Как сообщалось, во Львовской области сбили две российские крылатые ракеты: целями были гражданские объекты. Истребители оккупантов страны-агрессорки России с территории Беларуси нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины в конце минувших суток, 5 апреля. Обломки ракеты упали в окрестностях Радехова. Жертв и пострадавших нет

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