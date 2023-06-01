Российская армия наносит удары по Харькову и области.

Людей просят находиться в укрытиях.
В Харькове 1 июня раздались взрывы. Местные власти сообщают о том, что россияне наносят удары по Харькову и области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", — сообщил председатель ОВА.
Местные СМИ в 13:54 сообщили о взрывах в Харькове. Второй взрыв прогремел через несколько минут.
Воздушная тревога в регионе была объявлена уже после взрывов – в 13:57. До этого сирены звучали в регионе с 13:21 до 13:46. К слову, это уже шестая "тревога" в регионе с начала этих суток.
Напомним, ночью во время воздушной тревоги российская армия атаковала Киев. В городе раздались взрывы. Силы ПВО сбили десять "Искандеров". Обломки ракет нанесли ущерб в городе. В результате вражеского ракетного обстрела погибли трое жителей Деснянского района. Среди них есть один 9-летний ребенок