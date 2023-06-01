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Российская армия наносит удары по Харькову и области.

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1851
Время на прочтение
1 мин
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Российская армия наносит удары по Харькову и области.

Россияне 1 июня наносят удары по Харькову. / Фото: Associated Press

Людей просят находиться в укрытиях.

В Харькове 1 июня раздались взрывы. Местные власти сообщают о том, что россияне наносят удары по Харькову и области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", — сообщил председатель ОВА.

Местные СМИ в 13:54 сообщили о взрывах в Харькове. Второй взрыв прогремел через несколько минут.

Воздушная тревога в регионе была объявлена уже после взрывов – в 13:57. До этого сирены звучали в регионе с 13:21 до 13:46. К слову, это уже шестая "тревога" в регионе с начала этих суток.

Напомним, ночью во время воздушной тревоги российская армия атаковала Киев.   В городе раздались взрывы. Силы ПВО сбили десять "Искандеров". Обломки ракет нанесли ущерб в городе. В результате вражеского ракетного обстрела погибли трое жителей Деснянского района. Среди них есть один 9-летний ребенок

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Дата публикации
Просмотры
1851
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