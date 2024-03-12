Российская армия наступает на одном из направлений: детали от ISW

Российские войска подтвердили продвижение вдоль линии Купянск -Сватово-Кременная на фоне позиционных боев, продолжавшихся в этом районе в течение 11 марта.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Видео с геолокацией, опубликованное 10 марта, показывает, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов, расположенному к западу от Кременной Луганской области.

Один российский военный блоггер заявил, что недавние кадры попыток украинских войск атаковать в направлении Тернов подтверждают, что Силы обороны контролируют Терны, а также опровергают утверждение о том, что оккупанты вошли в этот населенный пункт.

Кроме того, один милблогер утверждал, что оккупанты якобы могут начать одновременное наступление на Терны и Ямполевку в неопределенном месте, чтобы ликвидировать украинский плацдарм на правом берегу реки Жеребец, который ВСУ удерживали с осени 2022-го.

Карта боев ISW.

Украинские и российские войска заявили, что позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; к западу от Кременной в районе Терны и Ямполевки; к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте намного лучше. Он отметил, что "наступление России было остановлено", а ее армия "находится в процессе утраты большого количества жизненно важных сил".

Читайте также: