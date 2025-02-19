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Российская армия наступает в Курской области: ISW об операции на территории РФ

Российская армия наступает в Курской области: ISW об операции на территории РФ

Курская операция.

Украинские войска осуществляли контратаки.

За прошедшие сутки, 18 февраля, российские войска продолжили наступательные операции на украинском выступлении в Курской области. Впрочем, не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики отмечают, что войска РФ продолжали наземные атаки северо-западнее Суджи в районе Свердликова и Погребков, к востоку от Суджи – району Черкасской Конопельки и к югу от Суджи – в районе Куриловки. Кроме того, некоторые российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контратаки в Курской области.

В ISW отмечают, что так называемые " российские милблогеры" утверждали, что якобы армия страны-агрессорки продвинулась к востоку от Свердликова, к юго-востоку от Черкасской Конопельки и к северу от Фанасеевки. Впрочем, американские аналитики не могут подтвердить эти заявления.

Курщина. Карта ISW. / ©
Курщина. Карта ISW.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил количество погибших на Курщине россиян. Общие потери врага составляют более 48 тысяч человек.

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