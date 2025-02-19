Российская армия наступает в Курской области: ISW об операции на территории РФ

За прошедшие сутки, 18 февраля, российские войска продолжили наступательные операции на украинском выступлении в Курской области. Впрочем, не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики отмечают, что войска РФ продолжали наземные атаки северо-западнее Суджи в районе Свердликова и Погребков, к востоку от Суджи – району Черкасской Конопельки и к югу от Суджи – в районе Куриловки. Кроме того, некоторые российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контратаки в Курской области.

В ISW отмечают, что так называемые " российские милблогеры" утверждали, что якобы армия страны-агрессорки продвинулась к востоку от Свердликова, к юго-востоку от Черкасской Конопельки и к северу от Фанасеевки. Впрочем, американские аналитики не могут подтвердить эти заявления.

Курщина. Карта ISW.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил количество погибших на Курщине россиян. Общие потери врага составляют более 48 тысяч человек.

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