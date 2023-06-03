Российская армия не контролирует Шебекино: начальник штаба РДК рассказал о ситуации на Белгородщине

Российские добровольцы, воюющие с режимом Путина в РФ, оказывают помощь жителям Белгородской области в эвакуации из зоны боевых действий.

В Белгородской области вооруженные силы РФ наращивают сопротивление операции "Русского добровольческого корпуса", воюющей с путинским режимом в России. Как сообщил начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна", российская армия не контролирует районный центр Шебекино.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, операция российских добровольцев идет в Шебекино и пригородах этого райцентра Белгородской области.

“Интенсивность сопротивления нарастает постепенно. Мы этого и добиваемся по большому счету. Наша задача – вытащить резервы, которые стоят, в том числе с фронта”, — рассказал “Фортуна”.

Он отметил, что русская армия бросает в бой бронетехнику, применяет авиацию, наращивая свои атаки. При этом на территории РФ российские солдаты действуют так же, как и в оккупированных областях Украины, несмотря на гражданское население.

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"Российская армия себе не изменяет. Население приграничных территорий их совершенно не волнует. На сегодняшний день Шебекино ими не контролируется. Люди массово уезжают, им дают коридор, но они не обеспечивают безопасность этих коридоров. Городом орудуют мародеры, происходит хаос. Поселки и деревни, находящиеся непосредственно на границе, обстреливаются с помощью авиации и артиллерии, бронетехники армии ВС РФ. Они действуют как обычно, никаких сюрпризов нет. На население им абсолютно плевать”, — рассказал Александр “Фортуна”.

Начальник штаба РДК отметил, что жителям территории Белгородской области, где сейчас продолжаются боевые действия, добровольцы готовы помочь с предоставлением убежища на более безопасной украинской территории.

“Желающие могут напрямую обратиться к бойцам РДК или легиону [“Свобода России”]. Мы мониторим официальные каналы и паблики, можно нам написать, мы будем обеспечивать перевозку людей. Пока такая возможность сохраняется, количество людей велико. Если обращаются к нам, мы обеспечим безопасность”, — заверил Александр “Фортуна”.

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