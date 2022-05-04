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Российская армия не может набрать контрактников, чтобы "компенсировать" оккупантов, уничтоженных ВСУ — СБУ

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Российская армия не может набрать контрактников, чтобы "компенсировать" оккупантов, уничтоженных ВСУ — СБУ

Государственная пограничная служба Украины

По данным спецслужбы, у России срывается план "замещения" боевых потерь на войне в Украине.

Российская армия не может набрать достаточное количество контрактников, чтобы "компенсировать" тех оккупантов, которых уже уничтожили украинские военные.

Таким образом, у них срывается план "замещения" боевых потерь на войне в Украине. Свидетельство тому – переписка российского контрактника с сотрудницей главного управления росгвардии по Краснодарскому краю.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальоне 33 человека (батальон насчитывает в среднем 500 военнослужащих – ред.)" – пишет женщина.

В ответ оккупант, который сейчас находится на Херсонщине, жалуется на обстановку на фронте: захватчики несут значительные потери, а выжившие – идут в "отказники".

"34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались", — пишет оккупант.

Женщина дополняет перечень потерь: 150-я дивизия потеряла 60%, а 102-я (старалась взять Киев) уничтожена полностью. Так что риторически спрашивает: "И кем менять их, спрашивается?"

"Похоже, часть россиян хорошо усвоила уроки ВСУ: остаться дома – единственный способ уцелеть", — заключает СБУ.

Напомним, в России дедам начали поступать повестки: армия РФ уже планирует пополнять личный состав военными пенсионерами.

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