Войска РФ / © Associated Press

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Российская армия не способна одновременно концентрировать преобладающие резервы по всем направлениям фронта .

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

«Россияне смогли сконцентрировать более 53 тысяч группировки войск для наступательных действий на Сумщине. Только это не происходит так, что 250 окупантов воюют, а другие там себе релаксируют», — отметил эксперт.

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Он объяснил, что захватчикам приходится выделять определенное количество личного состава для обеспечения в так называемой "kill-зоне".

«У россиян есть разные нюансы. К примеру, им приходится выделять определенное количество личного состава, чтобы они занимались обеспечением по той 15-километровой kill-зоне, где активно работают наши и их дроны», — добавил Киричевски.

«Поэтому вся эта группировка россиян, которая была сосредоточена на Сумском направлении, участвовала в боевых действиях», — объяснил он.

По словам эксперта, приоритетом для оккупационных войск остается Восток Украины, в то время как попытки наступления на Сумщине оказались безуспешными.

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«С другой стороны, получается, что эта 53-тысячная группировка войска оккупантов, которую они сосредоточили для наступательных действий на Сумщине, является максимальным количеством того, что им удалось там собрать», — сказал Киричевский.

«Даже если у россиян есть формальное преимущество над нами в личном составе, они все равно не могут концентрировать эти резервы так, как бы им хотелось по всем направлениям. Им приходится производить расстановку приоритетов», — подчеркнул он.

«Приоритет для них сегодня – Восток Украины», – подчеркнул эксперт.

Киричевский также прокомментировал сообщение о стабилизации фронта Сумской области.

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«То, что есть сообщения о стабилизации фронта в Сумской области, можно трактовать так, что россияне точно не смогут взять Сумы и двигаться вперед», — сказал он.

«Впрочем, это не значит, что в ближайшее время их удастся отбросить к линии государственной границы. Ситуация может развиваться подобно боям на Волчанском направлении, когда через три недели их затормозили, но несколько месяцев понадобилось для того, чтобы отбросить их на начальные позиции», — добавил эксперт.

По мнению Киричевского, маловероятно, что россияне начнут перебрасывать резервы из Донбасса в Сумскую область.

«Представить, что россияне не будут ставить в приоритет Донбасс и начнут опрокидывать резервы на Сумщину, конечно, можно. Но тогда у них начнется развал управления, и это было бы очень хорошим подарком для нас», — отметил он.

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«Поэтому ситуация сегодня склоняется к тому, что Сумщина для окупантов отходит на второй план, а в первую очередь они будут сосредоточивать внимание на Востоке Украины», — резюмировал Киричевский.

Ранее сообщалось, что на севере Сумской области, в частности в районах Юнаковки, Яблоновки, Новомихайловки, Андреевки и Варачино, российские войска продолжают тактическое продвижение .

Мы ранее информировали, что аналитики DeepState сообщают об ухудшении ситуации на юге Донбасса .