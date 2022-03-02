Российская армия не может справиться: Арестович заявил об участии курсантов в войне в Украине

Российская армия не может справиться: Арестович заявил об участии курсантов в войне в Украине

По информации представителя ОП, речь идет о второкурсниках одного из учебных заведений РФ.

Россия бросает на войну в Украине даже курсантов военных училищ.

Об этом сообщил во время брифинга советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, такая информация поступает из Серпуховского училища.

"Курсантов второго курса бросили на войну в Украину. Что значит – такая "мощная" российская армия не может справиться с Украиной, украинским народом, украинской армией. Это означает катастрофу для России вообще с точки зрения военного управления", — рассказал Арестович.

Он отметил, что курсантов военных училищ обычно не трогают "до самого последнего момента".