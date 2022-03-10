Российская армия не прекращает обстреливать из самолетов Мариуполь: бомбы попадают в дома

Информация о пострадавших уточняется.
Российская армия не прекращает обстреливать Мариуполь: с утра 10 марта город подвергается авиаобстрелам со стороны оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Отмечается, что российские бомбы попадают в жилые дома.
В настоящее время есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра.
Информация о пострадавших уточняется.
К слову, около 08:00 российская армия совершила авианалет на город. В районе проспекта Строителей русские оккупационные войска из самолетов обстреляли мирных жителей. По предварительной информации, есть один погибший.