Российская армия не прекращает обстреливать из самолетов Мариуполь: бомбы попадают в дома

Информация о пострадавших уточняется.

Российская армия не прекращает обстреливать Мариуполь: с утра 10 марта город подвергается авиаобстрелам со стороны оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Отмечается, что российские бомбы попадают в жилые дома.

В настоящее время есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра.

Информация о пострадавших уточняется.

К слову, около 08:00 российская армия совершила авианалет на город. В районе проспекта Строителей русские оккупационные войска из самолетов обстреляли мирных жителей. По предварительной информации, есть один погибший.