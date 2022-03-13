Российская армия обстреливает Луганскую область: не может ехать транспорт для эвакуации

Российская армия обстреливает Луганскую область: не может ехать транспорт для эвакуации

Людей просят быть в укрытии.

Российская армия срывает "зеленые коридоры" для эвакуации в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, из-за обстрелов российских оккупантов автобусы не могут уехать.

"Массированные обстрелы Кременной, Рубежного, Северодонецка. Громко в Попасной и Горном. Российские звери не хотят, чтобы украинцы были в безопасности!" – подчеркнул председатель ОВА.

Гайдай просит находиться в укрытии.

К слову, на 13 марта запланировано несколько гуманитарных коридоров в Луганской области:

Из города Кременная в город Лиман Луганской области. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Лиман. Из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области (Рубежное — Северодонецк — Лисичанск — Славянск. Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области (Попасная – Бахмут – Славянск)). Из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области (Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск). Из города Счастье Луганской области в город Славянск Донецкой области (Счастье — Новоайдар — Северодонецк — Лисичанск — Славянск).

Читайте также: