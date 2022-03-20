Российская армия обстреливает Рубежное: за прошедшие сутки погибли двое детей

В результате обстрелов один ребенок пострадал.

За прошедшие сутки, 19 марта, во время обстрелов в Рубежном Луганской области погибли три человека, среди которых двое детей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Кроме того, пострадали один взрослый и ребенок.

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Российская армия за прошедшие сутки разрушила в Рубежном и Северодонецке 24 дома.

По словам Гайдая, в общей сложности обстрелами российской армии в этих двух городах повреждены или разрушены около 30 объектов.

Среди них есть 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.

Как сообщалось, армия Российской Федерации на днях предприняла попытку провести наступательные действия в Северодонецке, но понесла значительные потери и отступила. Главные города Луганской области находятся под украинским флагом.

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