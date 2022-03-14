Российская армия обстреляла Ахтырку: есть погибшие

В результате российского авиаудара поврежден газопровод.

Российская армия в ночь на понедельник, 14 марта, обстреляла жилые квартиры Ахтырки в Сумской области.

Об этом сообщил руководитель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Спасатели тушили пожар, доставали живых людей и тела погибших из-под завалов. Спасли четырех. Число погибших уточняется. Завалы еще разбирают", — сообщил глава области.

По его словам, в городе авиабомбой разрушен газопровод.

Как сообщалось, во временно оккупированном Тростянке Сумской области россияне устроили свой штаб на железнодорожном вокзале станции "Тростянец-Смородино". Захватчики выставили на станции свою артиллерию и обстреливают из нее населенные пункты.

Напомним, что российская авиация расстреляла детский лагерь в Сумской области.

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