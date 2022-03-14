Российская армия обстреляла Ахтырку: есть погибшие

В результате российского авиаудара поврежден газопровод.
Российская армия в ночь на понедельник, 14 марта, обстреляла жилые квартиры Ахтырки в Сумской области.
Об этом сообщил руководитель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
"Спасатели тушили пожар, доставали живых людей и тела погибших из-под завалов. Спасли четырех. Число погибших уточняется. Завалы еще разбирают", — сообщил глава области.
По его словам, в городе авиабомбой разрушен газопровод.
Как сообщалось, во временно оккупированном Тростянке Сумской области россияне устроили свой штаб на железнодорожном вокзале станции "Тростянец-Смородино". Захватчики выставили на станции свою артиллерию и обстреливают из нее населенные пункты.
Напомним, что российская авиация расстреляла детский лагерь в Сумской области.