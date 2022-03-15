Российская армия обстреляла Александрополь: один человек ранен

Повреждено административное здание.

Российская армия обстреляла Александрополь в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В результате обстрелов оккупантов ранен один человек. Кроме того, повреждено административное здание.

Напомним, российская армия 14 марта обстреляла Краматорск и повредила фильтровальную станцию в Донецкой области. По его словам, российский снаряд попал в жилищный квартал. В результате атаки два человека погибли.

Кроме того, в Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Таким образом, без воды остались Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинское, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское, частично — Доброполье. Всего без водоснабжения осталось более 200 тысяч человек.

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