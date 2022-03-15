Российская армия обстреляла больницу в Луганской области

Больница подверглась артобстрелу.

Российско-оккупационные войска обстреляли городскую многопрофильную больницу в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

В результате артобстрела родильный стационар разрушен до основания.

"Разрушения просто ужасны: наголову разбито акушерско-гинекологическое отделение. Теперь в Луганской области стало меньше на один родильный стационар", — рассказал глава региона.

По словам Гайдая, последние роды в медучреждении состоялись 11 марта в 23:23 в подвальном помещении во время мощного обстрела.

"Родилась красивая и здоровая девочка Василиска, которая вместе с мамой так все время и находилась под присмотром медицинских работников в подвальном помещении. Ведь поднимать их было уже некуда. Еще одну беременную женщину, которая находилась под наблюдением специалистов, пришлось эвакуировать в ближайший роддом. в Бахмуте", — рассказал Сергей Гайдай.