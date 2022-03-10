Российская армия обстреляла деревню в Херсонской области: снаряд попал в центр реабилитации детей

Российская армия обстреляла деревню в Херсонской области: снаряд попал в центр реабилитации детей

Снаряды не разорвались, их увезли.

В ночь на 10 марта российская армия обстреляла мирный поселок Степановка в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского горсовета.

Отмечается, что российская армия выпустила по селу два снаряда: один попал в жилой дом, другой — в центр социально-психологической реабилитации детей. Снаряды не разорвались. Их вывезли за пределы поселка спасатели.

Впрочем, в результате обстрела разрушительных повреждений нанесена гражданская инфраструктура населенного пункта.

Сегодня утром у жителей поселка отсутствовало электроснабжение, потому что не работали насосная станция, канализации и котельная. Специалистам удалось поладить неисправности: возобновили электроснабжение, водоснабжение и канализацию. Запустили котельную в школу, детский сад и Гериатрический центр.

После обстрела армией Российской Федерации поселка Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное производство, сообщили в Офисе Генерального прокурора. Производство открыли по факту нарушения законов и обычаев войны.