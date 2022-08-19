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Российская армия обстреляла два учебных заведения в Краматорске: фото

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Российская армия обстреляла два учебных заведения в Краматорске: фото

Фото: Александр Гончаренко.

Российская армия не перестает обстреливать Краматорск в Донецкой области.

Утром, 19 августа, агрессорша Россия нанесла удар по городу. Есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

"Утренний удар по Краматорску. Оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв", — говорится в его сообщении.

Мэр также показал фото вражеской атаки. В частности, в результате российского удара повреждены помещения Краматорского профессионального колледжа технологий и дизайна и Донбасской государственной машиностроительной академии.

Фото: Александр Гончаренко. / ©
Фото: Александр Гончаренко.
Фото: Александр Гончаренко. / ©
Фото: Александр Гончаренко.

Как сообщалось, утром 19 августа армия Российской Федерации в очередной раз обстреляла Харьков. На рассвете, в 05:44, оккупанты нанесли удары по трем районам Харькова. Под ударами оказались Киевский, Основенский и Немышлянский районы.

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