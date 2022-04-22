Российская армия обстреляла из "Ураганов" областную травматологическую больницу в Лимане

Российские оккупанты в пятницу, 22 апреля, обстреляли из "Ураганов" Лиман Донецкой области.

Российская армия применила систему залпового огня "Ураган". От обстрелов захватчиков пострадала областная травматологическая больница.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушение в больнице, а также в жилых домах, расположенных рядом. Спасателям и пиротехникам удалось потушить пожар. Кроме того, были обезврежены взрывоопасные предметы.

"Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушение и смерть, за все заплатят", — подчеркнул глава области.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 22 апреля , российские военнослужащие обстреляли Славянск в Донецкой области. По предварительной информации, военные страны-агрессорки России применили кассетные бомбы. Жертв и пострадавших в результате атаки оккупантов нет. В городе ликвидируют последствия ничего обстрела.

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