Российская армия обстреляла Красногоровку в Донецкой области: есть погибшие и раненые

30 марта 2024 россияне обстреляли из артиллерии город Красногоровку в Донецкой области. Наибольшие повреждения получили жилые дома в частном секторе города.

Об этом сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"Во время вражеской атаки погиб 73-летний мужчина, который находился в одном из домов. Его 50-летняя дочь, получившая телесные повреждения во дворе, доставлена в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. О тяжести ее состояния на момент публикации неизвестно.

Еще одной жертвой российских военных преступлений стала пожилая женщина. Снаряд попал в дом 70-летней жительницы Красногоровки. Она погибла на месте в собственном доме.

В прокуратуре также сообщили, что в результате российской атаки были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки местных жителей.

По фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам.

Напомним, 28 марта в Харьковской области из-за российских обстрелов погибла 57-летняя женщина. Ее муж получил ранение.

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