Российская армия обстреляла нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске (фото)

На предприятии горят остатки нефтешлама.
Армия Российской Федерации обстреляла нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам руководителя ОГА, топлива на предприятии нет. Горят остатки нефтешлама.
"Еще утром орки уложили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас.
Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС", — говорится в сообщении.
Напомним, Гайдай в очередной раз обратился к жителям региона: просит не медлить с эвакуацией. По его словам, ситуация в области обостряется. Российские кафиры не оставляют попыток захватить свободные города области, но несут потери.
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