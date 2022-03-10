Российская армия обстреляла Нежин из "Ураганов": есть погибшие и раненые

Повреждены здания и теплотрасса.
Российские войска устроили 10 марта обстрел из "Ураганов" в Нежине Черниговской области. В результате обстрела есть жертвы.
Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.
"Сегодня в 14:20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 8 раненых и 2 погибших", – говорится в сообщении.
Кроме того, повреждено 40 м теплотрассы, там проводят ремонт. Мэр анонсировал, что к концу дня тепло должно снова появиться в домах.
Также в результате обстрела 4 дома остались без света. В школе, детском саду и амбулатории семейной медицины взрывом повредило окна. Однако соответствующие службы устраняют последствия.
Напомним, 10 марта в Черниговской области украинские военные захватили вражескую технику : 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.
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