Российская армия обстреляла Нежин из "Ураганов": есть погибшие и раненые

Российская армия обстреляла Нежин из "Ураганов": есть погибшие и раненые

Повреждены здания и теплотрасса.

Российские войска устроили 10 марта обстрел из "Ураганов" в Нежине Черниговской области. В результате обстрела есть жертвы.

Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.

Также читайте Коростень обстреляли самолеты с аэродрома РБ, погибли два белоруса

"Сегодня в 14:20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 8 раненых и 2 погибших", – говорится в сообщении.

Кроме того, повреждено 40 м теплотрассы, там проводят ремонт. Мэр анонсировал, что к концу дня тепло должно снова появиться в домах.

Также в результате обстрела 4 дома остались без света. В школе, детском саду и амбулатории семейной медицины взрывом повредило окна. Однако соответствующие службы устраняют последствия.

Напомним, 10 марта в Черниговской области украинские военные захватили вражескую технику : 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.