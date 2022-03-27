Российская армия обстреляла село в Херсонской области: есть погибшие

Прокуратура открыла уголовное производство.

Российские оккупанты обстреляли село Станислав в Херсонской области: в результате атаки оккупантов есть погибшие.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли двое мужчин. Кроме того, повреждена инфраструктура и жилые дома.

Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты", – говорится в сообщении.

Областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Как сообщалось, российские оккупанты 26 марта обстреляли город Барвенково в Харьковской области. В результате атаки оккупантов погибли пять человек. Число раненых устанавливается. Кроме того, повреждено помещение лицея. В настоящее время ликвидирован пожар помещений учебного заведения.

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