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Российская армия обстреляла военный аэродром в Староконстантинове

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Российская армия обстреляла военный аэродром в Староконстантинове

Несколько ракет удалось сбить системами ПВО.

В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, часть вражеских ракет удалось сбить системой противовоздушной обороны.

"Сегодня ночью удары нанесли по городу Староконстантинов. Точное количество ракетных ударов будет известно позже. Дело в том, что несколько ракет сбито. Некоторые попали в сам аэродром", — рассказал глава ОВА.

К слову, аэродром в Хмельницкой области стал одним из первых военных объектов, по которым РФ нанесла ракетный удар 24 февраля – в первый день вторжения.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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