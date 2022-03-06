Российская армия обстреляла военный аэродром в Староконстантинове

Несколько ракет удалось сбить системами ПВО.

В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, часть вражеских ракет удалось сбить системой противовоздушной обороны.

"Сегодня ночью удары нанесли по городу Староконстантинов. Точное количество ракетных ударов будет известно позже. Дело в том, что несколько ракет сбито. Некоторые попали в сам аэродром", — рассказал глава ОВА.

К слову, аэродром в Хмельницкой области стал одним из первых военных объектов, по которым РФ нанесла ракетный удар 24 февраля – в первый день вторжения.