Российская армия обстреляла жилой район Киева: пострадали четверо детей

В результате обстрела один человек погиб.

Утром российская армия обстреляла жилой квартал в Подольском районе Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В результате обстрелов оккупантов один человек погиб. Кроме того, еще 19 пострадали, из них четверо – дети.

Повреждены шесть жилых домов, детский сад и школа. "На месте работают спасатели и медики", — подчеркнул мэр столицы.

Напомним, 17 марта, стало известно, что в результате ракетных обстрелов в Киеве погибла известная украинская актриса Оксана Швец. В момент обстрела знаменитость находилась в жилом доме. Актриса играла в Молодом театре.

Кроме того, 17 марта в Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке. Спасатели ГСЧС эвакуировали 30 жителей, из которых 3 пострадали. Погиб один человек.

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