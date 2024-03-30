Российская армия оккупировала еще два населенных пункта в Донецкой области — британская разведка

Оккупанты не прекращают попыток наступать к западу от Авдеевки.

В конце марта российская армия, вероятно, захватила села Тоненьке и Орловка Донецкой области.

Об этом в субботу, 30 марта, сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter (Х).

В сообщении говорится, что российские оккупанты не прекращают попыток наступать к западу от Авдеевки.

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"Россия продолжает атаковать несколько других точек на линии фронта, но за последние недели достигла незначительного прогресса", — подчеркнули аналитики британской разведки.

Отмечается, что российская армия имеет значительное количественное преимущество, в частности, в технике и боеприпасах.

"Вероятно, ежемесячно она [оккупационная армия] набирает примерно 30 тысяч дополнительных солдат и, скорее всего, может продолжать нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил", — говорится в сообщении.

Напомним, тяжелая ситуация для украинских защитников сложилась в городе Часов Яр Донецкой области. Войска РФ зашли на его окраины и заняли господствующие высоты.

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