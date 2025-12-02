Российские военные / © Associated Press

Российские войска продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. В Покровском районе враг захватил село Казацкое.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Российские захватчики оккупировали Казацкое (оккупационное советское название Московское) в Донецкой области, а также продвинулись в области в Покровске, Мирнограде, вблизи Шахово, Николаевки и в Запорожской области вблизи Каменского.

Карта с продвижением российских войск на фронте / © Deepstatemap

Напомним, 1 декабря в DeepState информировали о продвижении врага вблизи Ровнополья, Гуляйполя Запорожской области, возле Ступочек Донецкой области и Двуречанского на Харьковщине.

Заметим, президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря опроверг заявления президента РФ Владимира Путина о якобы почти полном захвате Купянска на Харьковщине. Глава государства заверил, что «почти всех [россиян] вычистили из этого города». Зеленский признал, что сложные бои продолжаются в Покровске и на других направлениях, и есть некоторые продвижения врага, но подчеркнул, что ни одна из наступательных операций РФ не была действительно успешной.

В то же время, начальник отделения коммуникаций 63-й ОМБр Ростислав Ящишин заявил о «критически тяжелой» ситуации на Лиманском направлении. Он отметил, что направление срочно нуждается в подкреплении — дополнительной пехоте и экипажах БпЛА — для удержания позиций. Враг постоянно бросает новые резервы, несмотря на колоссальные потери.