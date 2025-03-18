Российская армия перебрасывает оккупантов из Курщины: детали рассказал эксперт

Ситуация на фронте сильно отличается в зависимости от направления.

На фронте происходит переходный период от зимней до летней наступательной кампании. Пока нет необходимых условий для развертывания наступления. Но россияне опрокидывают своих солдат из Курской области.

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Жирохов в Radio NV.

"Нет зеленки, всего необходимого Зато есть возможность у россиян переформатирование, опрокидывание дополнительных сил. Ведь очевидно, что из Курщины у них появятся определенные свежие резервы, которыми они будут наполнять другие участки фронта. Сейчас этот процесс происходит. Они опрокидывают тех же десантников, которые воевали на Курщине. " высказался Жирохов.

По его словам, ситуация на фронте сильно отличается в зависимости от направления. К примеру, в Херсонской и Запорожской области россияне несколько активизировались. В других направлениях, как Покровском, "они вообще стали".

"Где-то они пытаются. Это как средняя температура по больнице, можно говорить, что приостановлена (активность врага, – УНИАН). Если брать какие-то цифры в количестве боеприкосновений или продвижения, то может показаться, что фронт стоит. Но на самом деле он не стоит. По-прежнему есть разные направления, разная эффективность", – добавил Жиро.

Как сообщали аналитики ISW в своем отчете за 18 марта, армия РФ продвигается дальше в Курской области.

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