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Российская армия планирует захватить Краматорск и Северодонецк – британская разведка

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Российская армия планирует захватить Краматорск и Северодонецк – британская разведка

Focus.ua

Оккупанты планируют выйти за пределы города Изюм в Харьковской области.

Несмотря на то, что Россия пытается прорвать украинскую оборону и наращивать импульс, скорее всего, она намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Российская армия развернула под Изюмом 22 батальонных тактических группы, пытаясь продвинуться вдоль северной границы Донбасса.

"Захват этих мест консолидирует российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по оттеснению украинских сил в регионе", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты штурмуют позиции ВСУ по нескольким направлениям.

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