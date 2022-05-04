Российская армия планирует захватить Краматорск и Северодонецк – британская разведка

Оккупанты планируют выйти за пределы города Изюм в Харьковской области.
Несмотря на то, что Россия пытается прорвать украинскую оборону и наращивать импульс, скорее всего, она намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Российская армия развернула под Изюмом 22 батальонных тактических группы, пытаясь продвинуться вдоль северной границы Донбасса.
"Захват этих мест консолидирует российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по оттеснению украинских сил в регионе", — говорится в сообщении.
Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 May 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 4 мая 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/H0y9RFbaM7
Напомним, оккупанты штурмуют позиции ВСУ по нескольким направлениям.
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