Российская армия покидает Херсон: паническое бегство или хитрая ловушка?

Приказ об отводе русских войск за реку Днепр может оказаться попыткой заманить ВСУ в город и навязать уличные бои.

В среду, 9 ноября, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу приказал отвести подразделения российской армии за реку Днепр на Херсонщине. Однако это отступление может оказаться как еще одним "жестом доброй воли", так и хитрой ловушкой для ВСУ.

ТСН.ua собрал все, что известно сейчас о ситуации вокруг деоккупации единственного крупного украинского города, захваченного россиянами еще в начале полномасштабного вторжения.

Бегство оккупантов на левый берег

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, оккупанты якобы должны покинуть Правобережье в ближайшие сроки.

Докладывая министру обороны РФ Сергею Шойгу, командующий российскими войсками, ведущими войну в Украине, Сергей Суровикин заявил, что военные после ухода с Правобережья займут подготовленные оборонные рубежи и позиции на левом берегу Днепра.

"Херсон и близлежащие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно обеспечиваться и функционировать", — сказал Суровикин.

Шойгу вроде бы согласился на отвод российских войск из Херсона, мотивируя это тем, что "жизнь и здоровье военнослужащих РФ всегда являются приоритетом".

Что предшествовало отступлению

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что у российских оккупантов начался обвал всей линии фронта на правом берегу Днепра.

“Они начали массовый отход. На Бериславском направлении оккупанты исчезли в ряде населенных пунктов. То есть оккупантов по состоянию на данный момент там нет. Россияне массово уходят. Однако, уходя, они взрывают мосты", — подчеркнул он.

В частности, на правом берегу сразу несколько мостов в тылу оккупантов вдруг взорвались. Такую информацию опубликовали российские Telegram-каналы. В настоящее время достоверно известно о подрыве Дарьевского, Тягинского и Нововасильевского мостов.

Ранее в Херсоне с улиц города и админзданий исчезли российские триколоры.

"Российская армия не уходит, а выбита"

Советник офиса президента Алексей Арестович отреагировал на информацию о приказе российского министра обороны Сергея Шойгу отступить с правого берега Днепра. Он сообщил, что российская армия была выбита из города украинскими войсками.

"Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами Обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методическим прогрызанием обороны противника, работой с переправами, тяжелым и кровавым военным трудом", — отметил Арестович.

Притворное отступление как ИПСО

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска пытаются сделать вид, что отступают из Херсона, но это может оказаться очередной информационно-психологической спецоперацией.

“Я не думаю, что сейчас там стоят колонны войск в районе мостов в Новой Каховке возле ГЭС и возле Антоновского моста. Тем более, что для нас это прекрасная мишень и мы могли бы нанести огневое поражение этим войскам. По-моему, это очередной этап этой специальной информационной операции относительно того, что "давайте наступайте, мы отходим", – объяснил военный эксперт.

По примеру Чечни

Военный эксперт Петр Черник не исключает, что эта ситуация может оказаться ловушкой.

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"Что-то подобное было в январе 1995 года, когда россияне штурмовали Грозный. Четыре больших колонны зашли в Грозный, дошли до центра, взяли дворец Джохара Дудаева, в итоге чеченцы скрылись в городе, перекрыли магистральные путепроводы и небольшими группами уничтожили россиян. Потеряли тогда от 1,5 тысячи до 2 тысяч убитыми, почти 5 тысяч ранеными, более 260 единиц техники”, — напомнил он.

Он посоветовал украинским гражданам не поднимать планку ожиданий.

“Здравый смысл – залог нашей победы. Я уверен, что наши военные все правильно понимают. Враг очень подлый и гнусный. Мы можем думать, что он отошел, а он может в подвалах обустроить огневые гнезда и ждать живой силы и техники. У меня есть некий персональный опыт и понимание, что бой в городе – это ад", — говорит Петр Черник.

Не впадать в эйфорию

В Херсонской ОВА украинцев просят не разглашать ничего о действиях сил обороны Украины, ведь это очень важно для нашей общей победы.

"Не надо преждевременно впадать в эйфорию: что бы там ни говорили россияне, доверяйте только официальным источникам информации", — призвал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Что говорит разведка

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинским военным нужно время, чтобы отбить временно оккупированный Херсон.

Он объяснил, что оккупационные войска эвакуировали мирных жителей, чтобы легче было вести боевые действия и отсечь информацию, которую мы получаем от партизан.

По словам Скибицкого, известно, что Херсон обороняют от 30 до 50 тысяч оккупантов.

Напомним, российские пропагандисты в среду, 9 ноября, сообщили о гибели заместителя гауляйтера Херсонской области Кирилла Стремоусова.

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