Российская армия получила приказ от Путина отразить Курскую область: в Forbes назвали термины

Армия РФ начала активный штурм 11 сентября — спустя более месяца после начала операции ВСУ.

Операция в Курской области, начатая ВСУ 6 сентября, ударила по авторитету "фюрера" РФ Владимира Путина. Президент-диктатор отдал приказ выбить украинскую армию до 1 октября.

Об этом говорится в материале Forbes.

Авторы статьи пишут, что за десяток батальонов ВСУ численностью до 400 солдат в каждом прорвали оборону вдоль российско-украинской границы. За несколько недель до стабилизации фронта украинцы разгромили плохо обученных российских призывников и захватили сотни квадратных километров Курской области. Поскольку события на территории РФ ухудшили авторитет хозяина Кремля, он приказал уволить Курщину.

"Это (событий в Курской области – Ред.) поставило Путин под давлением", – заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Российские войска начали контратаку вдоль западного края украинского выступления 11 сентября. Финский аналитик Йони Аскола считает, что контрнаступление на территории РФ официально началось.

Отмечается, что россияне нацелились на село Снагоск, расположенное к югу от реки Сейм, в нескольких километрах к северу от границы. В атаке участвовало не менее восьми танков и другой бронетехники 51-го полка ВДВ РФ. Украинская аналитическая группа DeepState сообщила, что ситуация на левом фланге группировки украинских сил под Курском обострилась. Одновременно отдельная российская часть двинулась в село Уланок, на правом фланге украинцев.

Forbes пишет, что пока непонятно, как именно россияне попали в Снагоск, из подконтрольной России территории до села можно добраться двумя путями: с северо-запада через реку Сейм или по суше из соседнего города Коренево. Вероятнее кажется второй вариант, потому что украинские военные уничтожили постоянный мост через Сейм и большинство построенных армией РФ понтонных переправ.

Авторы материала отмечают, что Генштаб ВСУ очень рисковал, отдавая приказ о наступлении на Курскую область в то время, когда в Донецкой области российская 2 общевойсковая армия продвигается в Покровск. Украинские защитники вокруг этого города численно уступают оккупантам в соотношении четыре к одному, а также недавно потеряли свою лучшую бригаду. Уставшая от боев 47-я механизированная бригада наконец-то вышла из линии фронта после 15 месяцев в непрерывных боях.

"Решая, что делать со своими немногочисленными имеющимися силами, генштаб в Киеве рассчитал, что захват части Курской области стоит потери части Донецка", — пишет Forbes.

Украинские генералы держали несколько бригад в резерве для Покровска, поэтому недавно удалось замедлить, но не остановить продвижение россиян — они направили большинство своих лучших свободных войск и техники в Курскую область, включая элитные десантно-штурмовые бригады с их танками и БМП западного производства. Теперь, говорится в статье, украинские военные в Курске подвергаются атаке так далеко от своих линий поставок, которые проходят в Сумской области.

По данным украинской аналитической группы Центра оборонных стратегий, россияне отбили Уланок справа от выступления. Впрочем, украинские войска юго-западнее Снагоска, слева от выступления, атакуют. Впрочем, Снагоск рискует вернуться под контроль России, подчеркивают Forbes.

В свою очередь, оккупанты продолжают откалывать украинскую оборону вокруг Покровска. В ЦОС называют очень сложной ситуация на южном участке Покровского направления, где армия РФ имеет численное преимущество.

Через пять недель после украинского вторжения в Курскую область до сих пор остается дискуссионным, правильным ли для Украины было решение о вторжении. Если украинцы удержат Курск, они, возможно, смогут обменять область на любых мирных переговорах. Но если они будут разгромлены российскими контратаками и потеряют Курск, что они получат?

"Две вещи ясны. Украинцам нужно усилить свою линию фронта на востоке, и они будут стремиться удержать территорию под Курском", — сказал министр иностранных дел Великобритании Хили.

Напомним, аналитики ISW заявляют, что россияне ушли в контратаки в Курской области, ВСУ теряют позиции. Пока ситуация в регионе нестабильная.

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