Российская армия получила важный приказ к 9 мая: детали от аналитика

Президент России Владимир Путин и Курская область / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин выдал армии распоряжение до 9 мая полностью освободить Курскую область от украинских войск.

Об этом военный аналитик Алексей Гетьман заявил в эфире телеканала FREEДОМ.

Приказ для российской армии к 9 мая

По его словам, российские войска дальше будут пытаться вытеснить Силы обороны Украины из Курщины, в том числе с помощью действий в Сумской области. Однако у вражеской армии нет резервов для масштабных наступательных операций.

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«На Сумском направлении, на Курщине в целом, россияне получили распоряжение от своего президента до 9 мая полностью освободить Курскую область от украинских войск. Поскольку она граничит с Сумской областью, очевидно, эти действия, попытки выдавить украинские войска из Курщины, будут осуществляться и через Сумскую область», — сказал Гетьман.

Ситуация на фронте сейчас

Он отметил, что на фронте фиксируется то увеличение, то уменьшение боевых столкновений. Скорее всего, уменьшение связано с перегруппировкой, небольшой тактической ротацией. То есть, это пауза между серьезными наступательными действиями врага.

«Теми войсками, которые у них есть, силами и средствами, каких-либо существенных продвижений за последние месяцы россияне нигде не достигли. Незначительные продвижения на разных участках есть, но мы тоже продвигаемся, отражаем упущенные позиции. Поэтому можно, в принципе, сказать, что линия фронта более или менее стабильна«, — рассказал аналитик.

Способна ли РФ проводить масштабные наступательные операции?

Гетьман также прокомментировал подготовку россиян к масштабным наступательным действиям. Он напомнил, что враг сам анонсировал их весной и летом 2025 года. Но для этого необходимо гораздо больше сил и средств, чем у российской армии есть сейчас.

«Россияне даже говорили о том, что их наступательные действия будут рассчитаны на 6-9 месяцев. Но для того чтобы такие серьезные наступательные действия проводить по всей линии фронта, нужно больше сил и средств«, — сказал Гетьман.

Он также заметил — не совсем понятно, где россияне собираются брать большее количество войск, необходимое для больших наступлений. По словам аналитика, реального резерва у врага нет, поэтому сложно понять, за счет чего они смогут проводить какие-то существенные наступательные действия.

Как отметил Гетьман, в настоящее время численность российских оккупантов на фронте не увеличилась.

«Напротив, понемногу уменьшается благодаря украинским Вооруженным силам. И каких-то резервов, которые россияне готовят, будто они где-то у них там в тылу спрятаны, такого тоже нет. Поэтому предположить, что они будут активно наступать — можно, но говорить о том, что ВС РФ смогут добиться каких-либо существенных успехов — вопрос очень, скажем так, спорный«, — резюмировал аналитик.

Напомним, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов также заявлял, что для Путина очень важно до 9 мая освободить от украинской армии Курскую область, где сейчас ведутся жестокие бои.