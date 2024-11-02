Российская армия понесла рекордные потери в октябре: о чем это свидетельствует — Коваленко

Усиление наступления российской оккупационной армии в октябре 2024 года привело к рекордному количеству потерь у врага за один месяц — крупнейшего с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Потери личного состава

В октябре российские оккупационные войска (РОВ) установили абсолютный рекорд потерь личного состава – 41 980.

Коваленко отметил, что в этом году потери среди оккупантов могут превысить суммарное количество за первые два года полномасштабной войны: в 2022 году потери РОВ составили 92 920 личного состава, в 2023 году – 253 290, а за неполный 2024 год – уже 336 400.

"Такие высокие показатели обусловлены тем, что пехота становится превалирующим наступательным потенциалом, тогда как техника — все более дефицитной", — подчеркнул он.

Также аналитик отметил, что потери РОВ более 40 тысяч в месяц усложняют российскому командованию полную компенсацию потерь через мобилизационные процессы.

Потеря танков

В октябре российские оккупанты потеряли 279 танков.

"Это далеко не рекорд, не серебро и даже не бронза. Однако это четкий показатель ситуации с танками в оккупационных войсках, ведь в таких напряженных наступательных действиях танков используют гораздо меньше, чем ББМ. И этот показатель лишь подтверждает тот факт, что запасы танков на складах и арсеналах хранения в России истощены, а те, что в строю, стараются максимально экономить”, — пояснил он.

Потери ББМ

В этом же месяце был установлен абсолютный рекорд потерь ББМ российскими оккупационными войсками – 923.

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Как отметил Коваленко, предыдущий рекорд российских окупантов держался очень долго: еще в марте 2022 года они потеряли 889 ББМ.

“Этот показатель, конечно, связан с активизацией оккупационных войск на ряде направлений и возвращением практики механизированного штурма. С ББМ ситуация у врага не лучше, чем с танками в вопросах комплектации подразделений, но в количественном соотношении их все же больше, а потому и применяются при механизированных штурмах они чаще”, – пояснил аналитик.

Потери артиллерии

В октябре потери ствольной артиллерии в РОВ не показали рекорда, но держали достаточно высокий показатель – 1184 единицы.

Потери РСЗО

В прошлом месяце российские оккупационные войска потеряли 40 реактивных систем залпового огня.

"Это средний статистический показатель последних месяцев и вряд ли мы увидим кардинальные изменения в этой категории практически до конца войны. Разве что только в случае глубокого и очень быстрого прорыва Сил обороны Украины на театре боевых действий”, — отметил Коваленко.

Потери ПВО

В октябре противовоздушная оборона российских окупантов потеряла 31 комплекс.

По словам аналитика, это тоже среднестатистический показатель, но военно-промышленный комплекс России теперь не может за месяц компенсировать потери ПВО ни новыми, ни восстановленными продуктами.

Потери автотранспорта

В прошлом месяце РОВ установили абсолютный рекорд по потерям автомобильного транспорта — 2417.

"Причины таких потерь уже всем хорошо известны — дефицит в войсках танков, ББМ и бронемашин. Именно поэтому большое количество неспециализированных гражданских машин используется не по назначению – не только поблизости и непосредственно на линии боя, но и во время штурма”, — отметил Коваленко.

Утрата спецтехники

Количество потерянной спецтехники составляет 265 единиц, это достаточно высокий уровень, но не рекорд.

"Причины неизменно связаны с тем, что РОВ вынуждены проводить инженерные работы не только вблизи линии боевого столкновения и с попытками максимально эвакуировать поврежденную дефицитную технику с поля боя, но и с активизацией с сентября российских войск в Курской области", — пояснил Коваленко.

Напомним, общие боевые потери противника по состоянию на утро 2 ноября ориентировочно составили около 697 680 солдат. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1270 окупантов.

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